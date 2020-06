Ideen zur Alltagsmobilität : Bonn und Rhein-Sieg-Kreis wollen aus dem Lockdown lernen

BONN. Die Stadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis sehen Chancen, den Ausbau von Homeoffice-Arbeitsplätzen für eine Entlastung der Straßen zu nutzen. Ließe sich der Effekt gegen künftige Stauprobleme wiederholen?

Der Lockdown kam, und die Autos blieben in den Garagen: Auf diesen Nenner lassen sich Beobachtungen von Stadt, Rhein-Sieg-Kreis und dem Landesbetrieb Straßen NRW bringen. In Zahlen gesprochen ist der Landesbetrieb jene Behörde, die mit einem Rückgang von 70 Prozent des sonst üblichen Verkehrsaufkommens auf den Straßen die höchsten nennt. Der Rhein-Sieg-Kreis beziffert in Bezug auf den öffentlichen Nahverkehr den Rückgang des Fahrgastaufkommens auf 90 Prozent zum Höhepunkt der pandemiebedingten Einschränkungen im März und April. Staumeldungen gab es so gut wie keine, Beschwerden über die Ausdünnung des Nahverkehr-Fahrplans durchaus.