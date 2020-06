Corona-Fälle im Rhein-Sieg-Kreis : Zwei Menschen in Lohmarer Unterkunft mit Coronavirus infiziert

Zwei Menschen in Lohmarer Unterkunft mit Coronavirus infiziert

Rhein-Sieg-Kreis In einer städtischen Einrichtung in Lohmar sind zwei Bewohner positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Das gesamte Wohnhaus steht nun unter Quarantäne. Der Kreis hat damit bislang 1459 Corona-Infizierte registriert.

Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es zwei weitere aktuelle Infektionsfälle in einer kommunalen Unterkunft: Am Sonntag hat die Stadt Lohmar in einer Pressemitteilung über zwei Infektionen informiert. Ein Bewohner einer städtischen Unterkunft habe sich vergangene Woche bei der Stadt gemeldet, er sei mit Sars-CoV-2 infiziert.