Bezirksregierung gibt Entwarnung : Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin fast „coronafrei“

Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin fast „coronafrei“

Bewohner hinter dem Zaun der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Sankt Augustin. In der ZUE hatte es 180 Infektionsfälle gegeben. Foto: dpa/Oliver Berg

Sankt Augustin In der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes in Sankt Augustin ist das Schlimmste überstanden. Nachdem es ursprünglich 180 Corona-Fälle gab, steht jetzt nur noch eine kleine Gruppe unter Quarantäne. Die Infektionszahlen im Kreis sind unterdessen leicht gestiegen.

Die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes in Sankt Augustin ist fast „coronafrei“. Das teilte die Bezirksregierung Köln am Montag mit. Nach Durchführung einer Symptomkontrolle seien weitere 79 Bewohner aus ihrer 14-tägigen Quarantäne entlassen worden. Sie hatten Kontakt zu infizierten Personen, waren aber negativ getestet worden.

Etwa ein halbes Dutzend Menschen müssen nach GA-Informationen noch bis zum 29. Juni abgesondert bleiben. Insgesamt hatte es in der ZUE in Sankt Augustin 180 Covid-19-Fälle gegeben.

Stadt hat Mitarbeiter abgezogen

Die Stadt Sankt Augustin hat am Freitagmorgen ihre Mitarbeiter des Ordnungsdienstes abgezogen, weil keine Notwendigkeit mehr bestanden habe, sagte Ordnungs- und Sozialdezernent Ali Dogan auf GA-Anfrage.

„Das ist ein schöner Erfolg, dass wir die Lage in der Einrichtung durch eine konzertierte Aktion der Bezirksregierung, des Integrationsministeriums, der Stadt Sankt Augustin sowie des Betreibers ORS und des Sicherheitsdienstes BEWA Security so schnell in Griff bekommen haben“, sagte Dogan.