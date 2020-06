Verkehrsunfall in Windeck : 70-jähriger Autofahrer übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

Verkehrsunfall in Windeck

Windeck Ein 70-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmittag beim Abbiegen auf den Berliner Platz in Windeck einen 51-jährigen Motorradfahrer übersehen. Die beiden Männer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Ein 70-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmittag einen 51-jährigen Motorradfahrer übersehen, als er auf der Rathausstraße (B256) in Fahrtrichtung Windeck-Schlandern fuhr und nach links auf den Berliner Platz abbiegen wollte. Dabei stoß er mit dem Motorradfahrer aus Weilerswist zusammen, der aus Höhndorf kommend in die entgegengesetzte Richtung fuhr.