Kommunalwahl im Rhein-Sieg-Kreis : Sebastian Schuster tritt erneut für die CDU an

Rhein-Sieg-Kreis Der amtierende Landrat Sebastian Schuster tritt bei der Kommunalwahl im September erneut für die CDU an. Nur das Maritim-Hotel Bonn bietet genug Platz für eine Veranstaltung auf Abstand.

In diesem Jahr sind die Bilder völlig anders, auch bei der Kandidatenkür der CDU Rhein-Sieg. Zwar hat die Junge Union Pappschilder mit „Team Schuster“ und „Landrat 2020“ bereitgelegt. Doch so richtig zusammenrücken darf die maskierte Wahlkampftruppe auch zum abschließenden Siegerfoto mit dem amtierenden Landrat und frisch gewählten Landratskandidaten Sebastian Schuster nicht. Der hielt seine Antrittsrede vor leeren Reihen voller rot-weißer Flatterbänder, zwischen denen die mehr als 200 Teilnehmer der Aufstellungsversammlungen am Montagabend nach einem ausgeklügelten Abstandssystem verteilt waren.

Schuster kündigte an, ab der zweiten Hälfte der Sommerferien „richtig Gas“ zu geben. In seiner Rede blickte der 64-Jährige auf die erfolgreiche Bekämpfung der Corona-Pandemie im Kreis und bekam dafür den ersten Zwischenapplaus. Jetzt müsse es darum gehen, sich auf eine mögliche zweite Welle im Herbst vorzubereiten.

Einen Schub erwartet der Landrat bei den Themen Digitalisierung und Mobilität, Sorge bereiten ihm die kommunalen Finanzen und die gesunkene Zahl von Ausbildungsverträgen. Er kündigte an, die „weißen Flecken“ beim Breitbandausbau beseitigen zu wollen. Eine klare Aussage traf Schuster mit Blick auf die künftige Zusammenarbeit im Kreistag: Er gehe davon aus, „dass die Koalition mit den Grünen fortgesetzt werden kann“. Ein „Generationswechsel“ steht laut Schuster in vielen Rathäusern an. In acht der 19 Kommunen treten die Amtsinhaber bei den Kommunalwahlen im September nicht wieder an.