Unfallflüchtiger stand unter Alkoholeinfluss : 19-Jähriger bei Motorradunfall in Sankt Augustin schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Johann-Quadt-Straße in Sankt Augustin. Foto: Peter Kölschbach

Sankt Augustin Bei einem Unfall in Sankt Augustin ist am Samstagabend ein 19-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer, der an dem Unfall beteiligt gewesen war, flüchtete von der Unfallstelle.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Am Samstagabend war ein 19-Jähriger gegen 19.53 Uhr mit seinem Motorrad auf der Johann-Quadt-Straße von Menden Richtung Meindorf in Sankt Augustin unterwegs. Zeitgleich wollte ein 30-Jähriger mit seinem Smart von einem Supermarktparkplatz nach links auf die Johann-Quadt-Straße abbiegen.

Der 19-Jährige musste mit seiner Maschine ausweichen und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort wollte eine 35-Jährige mit ihrem Mercedes die Straße gerade Richtung Supermarktparkplatz verlassen, als der Motorradfahrer frontal mit ihrem Wagen zusammenstieß und auf die Straße geschleudert wurde. Der 30-Jährige flüchtete laut Mitteilung der Polizei zunächst, stellte sich aber noch während der Unfallaufnahme auf einer Polizeiwache. Weil er unter Alkoholeinfluss stand, wurde sein Führerschein sichergestellt.