Voraussichtlich bis in den Nachmittag : A3 in Richtung Frankfurt nach Lkw-Unfall komplett gesperrt

Am Donnerstagabend kam es zu einem Unfall auf der A3 kurz vor der Ausfahrt Siebengebirge. Foto: Ulrich Felsmann

Siebengebirge Am Donnerstagabend hat es auf der A3 kurz vor der Ausfahrt Siebengebirge einen Unfall mit zwei Lkw gegeben. Die Strecke ist weiter komplett gesperrt. Die Einsatzkräfte mussten wegen einer mangelhaft gebildeten Rettungsgasse rund 300 Meter zu Fuß zum Unfallort laufen. Ein 40-Tonnen-Lkw fuhr sich in der Gasse fest.

Von Laszlo Scheuch, Ulrich Felsmann und Felix Schröder

Am Donnerstagabend hat es um 21.10 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt kurz vor der Ausfahrt Siebengebirge einen Unfall mit zwei Lkw gegeben. Entgegen erster Annahmen waren die Fahrer der Lkw nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und konnten diese nach Angaben von Sascha Lienesch, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, eigenständig verlassen. Beide erlitten durch den Unfall schwerere Verletzungen, waren aber ansprechbar und kamen in Krankenhäuser.

Wie Berthold Schulz von der Kölner Polizei vor Ort sagte, fuhren die beiden Fahrzeuge auf der Strecke nebeneinander, als der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Lkw-Fahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Strecke ab, prallte gegen eine Lärmschutzwand und in der Folge zurück auf die Fahrbahn, wo er mit dem neben ihm fahrenden Lkw kollidierte. Beide Fahrzeuge kippten um.

Foto: Ulrich Felsmann 25 Bilder Lkw-Unfall auf der A3 im Siebengebirge.

Weil durch die Wucht des Aufpralls an der Lärmschutzwand das Führerhaus des einen Lkw die Lärmschutzwand durchbrach, befürchteten die Einsatzkräfte zunächst, dass eventuell ein Beifahrer aus dem Führerhaus geschleudert wurde. Das bestätigte sich aber nicht. Da direkt hinter der Lärmschutzwand nur durch einen Grünstreifen abgetrennt eine ICE-Trasse langführt, wurde diese laut eines Polizeisprechers - um sicherzugehen, dass keine Wrackteile auf den Gleisen liegen - zunächst vorsorglich für Züge gesperrt, konnte aber noch am Abend wieder freigegeben werden. Die Polizei stellte von beiden Fahrern die Handys sicher, um zu ermitteln, ob einer von ihnen womöglich durch dessen Nutzung am Steuer abgelenkt war. „Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen“, so Schulz.

Die Strecke in Fahrtrichtung Köln ist voraussichtlich noch bis Freitagnachmittag komplett gesperrt. Autofahrer sollten ab dem Kreuz Bonn/Siegburg über die A560, A59 und B42 ausweichen. Auch auf der Gegenfahrbahn Richtung Köln kam es am Donnerstagabend zu Einschränkungen.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Lkw fährt sich in Rettungsgasse fest

Probleme machte den Rettungskräften am Donnerstagabend auch eine mangelhaft gebildete Rettungsgasse. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, mussten die Rettungskräfte zunächst rund 300 Meter vor der Unfallstelle stoppen und zu Fuß zu dieser gelangen, weil ein Weiterkommen unmöglich war. „Keiner ist durchgekommen, alle mussten zu Fuß durch - das hätte besser laufen können“, sagte Augenzeuge Fred Fegel, der mit seinem Auto im Stau vor der Unfallstelle stand.

Einer weiteren Zeugenaussage zufolge sei die Gasse zunächst gut gebildet gewesen sein, dann aber sei ein 40-Tonnen-Lkw in diese gefahren. „Der wollte sich wahrscheinlich durchquetschen“, so Agnes Lahr. Der Lkw fuhr sich fest und musste aufwendig wieder aus der Gasse rangiert werden. „Das hat locker eine Viertelstunde Zeit gekostet“, sagte Sven Künzel, der als Augenzeuge half, die Rettungsgasse wieder freizubekommen. „Jedem sollte bekannt sein, dass eine Rettungsgasse gebildet werden muss. Da dann absichtlich hineinzufahren, ist für mich unfassbar“, so Lahr. „Ich verstehe nicht, wie man nicht einfach mal warten kann und die Rettungskräfte durchfahren lassen kann“, ärgerte sich auch Künzel.

Einen weiteren unerfreulichen Vorfall erlebten die Einsatzkräfte nach ersten Informationen gegen 3.45 Uhr. Ein Pkw, ein Transporter sowie ein Lkw umfuhren die Absperrung am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und gelangten so bis zur Unfallstelle, wo sich die Polizei um sie kümmerte.