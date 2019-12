Notwendige Maßnahme : Die Brücke am Mirbesbach ist wieder hergestellt

Königswinter Ein Neubau der Brücke über den Mirbesbach in Königswinter war unvermeidbar. Jetzt ist der Übergang fertiggestellt. Die Kosten betragen 150.000 Euro.

Seit einigen Tagen führt eine neue Brücke über den Mirbesbach, der an Gut Wintermühlenhof vorbei ins Tal fließt und dabei den Petersberger Bittweg quert. Wie die Stadt Königswinter mitteilt, hatten Sachverständige bei einer Routinekontrolle Schäden an dem alten Bauwerk festgestellt. Die Brücke war so baufällig, dass ein Neubau unumgänglich war, so die Stadt. Die Baukosten betrugen rund 150.000 Euro.