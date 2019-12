Konrad-Adenauer-Statue auf dem Petersberg : Der Kanzler ist zurück

Königswinter Eine Bronzeskulptur des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer ist an historischer Stelle im Gästehaus Petersberg in Königswinter enthüllt worden: im Salon Adenauer.

„Es ist für uns eine ganz besondere Ehre, dieses Kunstwerk hier ausstellen zu dürfen, denn der Petersberg ist auch ein Erinnerungsort an Konrad Adenauer“, sagte Christoph Krupp, Vorstandssprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Er nahm „Conny in Bronze“ mit Bima-Vorstandsmitglied Paul Johannes Fietz und Vladimir Saal, dem Geschäftsführer der Gästehaus Petersberg GmbH, sowie Hotel-Direktor Michael Kain in Empfang. Exakt in jenem Raum, in dem Adenauer am 21. September 1949 einen Teppich betrat, der protokollarisch den Alliierten Hohen Kommissaren vorbehalten war. Er demonstrierte damit, dass er sich als gleichberechtigter Verhandlungspartner ansah.