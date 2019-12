Polizei ermittelt : Einbrecher in Rauschendorf fliehen ohne Beute

Königswinter-Rauschendorf Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Königswinter-Rauschendorf eingebrochen. Mitgenommen haben sie ersten Erkenntnissen zufolge allerdings nichts. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ohne Beute sind noch unbekannte Täter nach einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rauschendorf geflohen. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter am Mittwoch, 11. Dezember, zwischen 7 und 21.15 Uhr in das Haus an der Propsthofstraße eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungsstand haben die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und gelangten so in die Wohnräume. Entwendet haben sie ersten Feststellungen allerdings nicht. Möglicherweise wurden die Täter beim Durchsuchen der Räume gestört, teilte ein Polizeisprecher auf GA-Anfrage mit.