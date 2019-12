Kinder planen neuen Spielplatz mit : Das alte Lemmerzbad in Königswinter steht bereit für den Abriss

Lemmerzbad

Ende Oktober zogen die Schwimmer ihre letzten Bahnen im Lemmerzhallenbad, als allerletzte Badegäste sprangen am 1. November Hunde ins Becken. „Seit Ende November ist die Baustelle am Lemmerzbad eingerichtet“, so Carsten Herrmann, Pressesprecher der Stadt Königswinter.

Bauzäune und einige Container sind die äußeren Zeichen der Abbrucharbeiten, die seitdem im Inneren des Hallenbads laufen. „Bis Weihnachten soll das Bad komplett entkernt und der Rückbau abgeschlossen sein“, sagt Herrmann. In der zweiten Januarwoche rollen die Bagger an, dann beginnt der Abriss des alten Bades. Rund drei Wochen sind für diese Arbeiten veranschlagt, Ende Januar soll der komplette Abriss beendet sein. hnn