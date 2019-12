Brand in Königswinter : Mitarbeiter löschen Feuer in einer Schreinerei

Ein Brand in einer Schreinerei in Rauschendorf hat am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Foto: Feuerwehr

Königswinter Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Brand in einer Schreinerei in Königswinter geeilt. Vor Ort hatten die Mitarbeiter des Betriebs bereits mit der Brandbekämpfung begonnen.

Mitarbeiter einer Schreinerei in Königswinter haben am Donnerstag einen Brand gelöscht und somit offenbar Schlimmeres verhindert. Wie die örtliche Freiwillige Feuerwehr bekanntgab, hatte es in dem Betrieb im Ortsteil Rauschendorf eine starke Rauchentwicklung gegeben.