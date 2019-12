Podiumsdiskussion zum VVS-Jubiläum : Experten diskutierten über Klimawandel im Siebengebirge

Das Festjahr

Vor 150 Jahren fand beim Kölner Regierungspräsidenten ein Vorgespräch über die Gründung eines Vereins zur Erhaltung und Erschließung des Siebengebirges statt – der VVS wurde gegründet. Dieses Jubiläum feiert der Verschönerungsverein für das Siebengebirge ein ganzes Jahr lang Regierungspräsidentin Gisela Walsken hat die Schirmherrschaft übernommen.

Höhepunkte 2020 sollen die festliche Mitgliederversammlung am 19. Juni im Bad Honnefer Kursaal, die Eröffnung des VVS-Wildnisweges am 5. September und eine Ausstellung über die Geschichte des VVS (20. September bis 31. Oktober) im Haus Bachem in Königswinter werden.

Anlässlich des Jubiläums hat sich der Verein auch ein besonderes Ziel gesetzt: Er möchte 150 neue Mitglieder gewinnen. Zurzeit sind es 1670. Auch soll für jedes neue Mitglied ein Baum gepflanzt werden. Am 26. März wird zudem ein Jubiläumsbaum in der Nähe der Hirschberg-Hütte gepflanzt.