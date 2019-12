Anschlüsse in Königswinter : Firma bietet im Bergbereich schnelles Internet an

Oberpleis Die Firma Deutsche Glasfaser möchte im Königswinter Bergbereich Leitungen für schnelles Internet verlegen. Bedingung: 40 Prozent der Haushalte müssen einen Anschluss buchen.

Der Königswinterer Bergbereich könnte bald den Anschluss an eine hochmoderne Kommunikationsinfrastruktur und damit an schnelles Internet bekommen – wenn mindestens 40 Prozent der Haushalte mit einem Anschluss einverstanden sind. Das sagte Projektmanagerin Serpil Durmaz von der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser bei einer Infoveranstaltung im Oberpleiser Rathaus. Die Firma, die laut Durmaz FTTH-Glasfasernetze entwickelt, baut und betreibt. Derzeit habe das Unternehmen, das seit 2011 bundesweit aktiv ist, rund 600 000 Anschlüsse realisiert. „Bis Ende 2021 wollen wir die Millionen-Marke knacken.“

Man könne Privathaushalten, Schulen und Unternehmen die reine Glasfaseranbindung ermöglichen und lege den Fokus auf ländliche Regionen, „die lange vernachlässigt wurden“. Auch in Teilgebieten der Stadt Königswinter möchte die Firma für Breitbandinfrastruktur sorgen. Ab Januar will die Deutsche Glasfaser in den anvisierten Orten per Post, bei Informationsabende, mit Außenwerbung, Aktionstagen und Beratungsstellen möglichst viele Kunden gewinnen. Dabei wolle man über die Möglichkeiten eines Glasfaseranschlusses bis ins Haus informieren, den Technologieunterschied erläutern, den Projektablauf inklusive Ausbau und die Produkte vorstellen, so Durmaz.