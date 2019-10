In Stieldorf : Kinder führen das Jugendmusical "Coco Superstar" auf

Stieldorf Acht Mädchen erarbeiteten mit der Bonner Regisseurin Babette Dörmer das Musical "Coco Superstar - und unsere Schule steht Kopf". Am Samstag führten sie das Musical auf.

Während andere in den Ferien lange ausschliefen, hatten sie einen Sieben-Stunden-Tag, und das fünfmal hintereinander: Acht Mädchen erarbeiteten mit der Bonner Regisseurin Babette Dörmer das Musical "Coco Superstar - und unsere Schule steht Kopf", ein Ferienprojekt der evangelischen Gemeinde in Stieldorf. Am Samstag ernteten sie die Früchte ihrer Arbeit und führten das Erarbeitete vor rund 50 Zuschauern in der evangelischen Kirche auf.