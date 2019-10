Rheintor und der Pulverturm sollen folgen : Das Neutor in Linz ist fertig saniert

Linz Linz feiert das Ende der einjährigen Sanierung des Neutors. Das Rheintor und der Pulverturm werden folgen. Die Kosten sind auf 520.000 Euro veranschlagt.

Auch die Stiftung Stadtsparkasse Linz gab einen Zuschuss.Kosten stiegen um 110.000 Euro Allerdings: Die Sanierungskosten erhöhten sich inzwischen auf 630.000 Euro. Ob die Mehrkosten vom Land berücksichtigt werden, steht laut Hansjörg Scholl von der AG "Leben in der Altstadt" noch nicht fest. Als nächstes geht die Stadt die Sanierung des Rheintors und des Pulverturms an. "Gesichert werden müssen auch die hohen Stadtmauern-Fragmente im Bereich der Realschule", so Faust, der eine größere Feier der Neutor-Sanierung ankündigte, sobald auch der Platz am Tor neu gestaltet worden sei.