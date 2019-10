Ortsausschuss prüft Anträge : Bürgerverein Uthweiler will Feuerwehrhaus nutzen

Uthweiler Das leer stehende Uthweiler Gerätehaus bietet ideale Räume für die Ortsvereine. Der Ortsausschuss lässt jetzt verschiedene Vorschläge prüfen.

Dem Wunsch des Bürgervereins Uthweiler, die oberen Räume sowie einen Teil der Fahrzeughalle des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses zu nutzen, ist die Politik ein Stück entgegengekommen. Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss des Königswinterer Stadtrates sprach sich dafür aus, die bisher geplante Vermarktung des Geländes vorerst zu stoppen. Der Bürgerantrag des Vereins soll in den bestehenden Auftrag an die Verwaltung aufgenommen werden, Möglichkeiten für öffentliche Versammlungsflächen in der Stadt zu prüfen.

Nach dem Umzug des Löschzugs Uthweiler in das neue Feuerwehrgerätehaus in Oberpleis ist das Gerätehaus frei geworden - und bietet ideale Räume für den Bürgerverein und andere Vereine. Der Versammlungsraum samt Nebenraum könnte für Zusammenkünfte und kleinere Feiern genutzt werden. Der große Gruppenraum in der Zwischenetage könnte dem benachbarten Kindergarten als Abstellraum dienen, die Küche für Veranstaltungen sowie als Hobby- oder Lehrküche. Die Fahrzeughalle, in der bisher die Drehleiter stand, würde dem Bürgerverein den dringend benötigten Platz für seine Utensilien bieten. Diese seien momentan auf eine Garage sowie drei weitere Standorte verteilt. Und sie könnte auch ein geeigneter Platz für den Kinderprinzenwagen sein. "Dieser steht seit Jahren von Planen abgedeckt auf einer Wiese in Jüngsfeld. Diese Lösung bereitet uns zunehmend Probleme bezogen auf den Zustand des Wagens", so der Bürgerverein in seinem Antrag. Es gebe schon viele Ideen für eine teilweise Nutzung der vorhandenen Zufahrt und der Parkplätze am ehemaligen Feuerwehrgerätehauses - zum Beispiel als Dorf- oder Spielplatz. Dazu will der Bürgerverein jedoch erst nach weiteren Überlegungen auf Politik und Verwaltung zukommen.