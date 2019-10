Investition von 5,8 Millionen Euro : Sinzig baut zwei neue Kitas

SINZIG Stadt investiert rund 5,8 Millionen Euro, um neue Kindergartenplätze zu schaffen

Auch in Sinzig fehlen eine ganze Reihe von Kindergartenplätzen, doch der Stadtrat will schnell Abhilfe schaffen. Zwei Pavillons für jeweils eine Gruppe in Bad Bodendorf seien schon fertig, nur die Testate fehlten noch, so Bürgermeister Andreas Geron in der jüngsten Ratssitzung. Aller Voraussicht nach würden die beiden Gruppen noch im November eröffnet. Darüber hinaus sind zwei Neubauten in Planung: Im Sinziger Weidenweg soll es einen neuen Kindergarten mit fünf Gruppen geben, außerdem soll in Koisdorf ein zweigruppiger Kindergarten gebaut werden.