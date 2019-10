Was sind die Konsequenzen? : Bad Breisig setzt den Rotstift an

Bad Breisig Es wird ernst für die Bürger von Bad Breisig. Die Kämmerei der hoch verschuldeten Stadt setzt den Rotstift an. Die Verbandsgemeinde kann sich den Bau der Mehrzweckhalle und ein schöneres Bahnhofsumfeld wohl nicht leisten. Ist auch das Heimatmuseum von einer Schließung bedroht?

6,8 Millionen Euro Liquiditätskredite

Die Hoffnung im Rathaus: die vom Bund angedachte Altschuldenregelung. Sie sieht massive Hilfeleistungen vor. Allerdings im Zusammenwirken mit den Ländern. Eine erkennbare Regung aus Mainz wurde in diesem Zusammenhang allerdings bislang nicht festgestellt, so Verbandsbürgermeister Bernd Weidenbach.

Das Heimatmuseum wäre von einer Schließung bedroht

Besonderes Problem: Selbst wenn alle Maßnahmen am Bad umgesetzt sind, wird es weitere Verluste geben. Geschätzte 700.000 Euro im Jahr. Umso lauter wird die Forderung nach einer Privatisierung. "Der Gedanke ist ja nichts Neues", sagte Kämmerer Caspers. Bereits 2013 war Verbandsbürgermeister Weidenbach mit diesem Anliegen an den Rat herangetreten - eine Mehrheit gab es dafür damals nicht. Ob sich heute noch ein Interessent für den Defizitbetrieb finden lässt, steht selbst dann in den Sternen, wenn ein Badbetreiber mit einem kräftigen städtischen Zuschuss gelockt wird. Um den Stadthaushalt ungeachtet dieser Kostenbelastungen wieder in ein solideres Fahrwasser zu bringen, soll nun in die Speichen gegriffen werden. Eine pauschale Kürzung aller unabweisbaren Ausgaben bei den laufenden Kosten um 15 Prozent steht im Raum. Betroffen wäre dann die Unterhaltung der gesamten städtischen Infrastruktur, das öffentliche Grün, der Landschaftsbau. Das kleine Heimatmuseum steht zur Disposition und wäre somit von einer Schließung bedroht.