Alternative ist die Schließung : SPD will Privatisierung der Römer-Thermen in Bad Breisig

SPD will Privatisierung der Römer-Thermen in Bad Breisig

Bad Breisig Bei den Breisiger Sozialdemokraten ist man sich aufgrund der finanziellen Entwicklungen bei den Römer-Thermen und der wirtschaftlichen Aussichten sicher: "Nur eine Privatisierung kann den Erhalt der Römer-Thermen sicherstellen."

SPD-Fraktionsvorsitzender Sebastian Goerke: "Die Situation stellt sich so dar, dass die Römer-Thermen zumindest den Zahlen des Nachtragswirtschaftsplanes nach im dritten Jahr in Folge einen Fehlbetrag von nahezu einer Million Euro aufweisen werden. Rechnet man mit diesen Zahlen einmal die Haushalte der kommenden Jahre hoch, stellt man fest, dass die Stadt Bad Breisig in naher Zukunft aufgrund der Fehlbeträge handlungsunfähig sein wird. Was sie ja jetzt schon nahezu ist."