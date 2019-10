Rettungsaktion in Altenahr : 88-Jähriger stürzt mit Geländewagen 100 Meter in die Tiefe

88-Jähriger stürzt mit Geländewagen 100 Meter in die Tiefe

Rettungsaktion in Altenahr

Die Feuerwehr in Altenahr rettet einen schwer verletzten Senior, nachdem er mit seinem Geländewagen 100 Meter in die Tiefe gestürzt war.

ALTENAHR. Ein 88-jähriger Autofahrer ist mit seinem Geländewagen in einem Waldstück bei Altenahr abgestürzt. Schwer verletzt konnte er nach langer Suche von Spezialkräften geborgen und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am Mittwochabend hatte die Leistelle Koblenz die Feuerwehr-Einheiten Lind und Altenahr alarmiert. Gesucht wurde im Gebiet Hönnigen/Liers/Obliers/Lind/Kirchsahr ein 88-jähriger Mann aus Scheuren, der mit seinem Geländewagen Waldbereiche abfahren wollte, von dieser Fahrt aber nicht zurückkehrte.

Die Feuerwehren befuhren in der Dunkelheit zahlreiche Waldwege, ebenfalls suchte die Polizei mit zwei Hubschraubern aus NRW und Rheinland-Pfalz aus der Luft. Die Suche wurde eine Stunde nach Mitternacht ergebnislos abgebrochen. Gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen wurde die Suche fortgeführt, vom Boden sowie aus der Luft. Gegen 9.30 Uhr bekam die Feuerwehr seitens der Leitstelle Koblenz die Meldung, dass in einem Waldstück im Bereich Burgsahr ein abgestürztes Fahrzeug gesichtet wurde.