Tage der offenen Höfe : Höfe und Betriebe in Gelsdorf öffnen ihre Tore

Gelsdorf Die Rinder zum Anfassen und die Äpfel zum Pflücken: Bei den 24. Tagen der offenen Höfe und Betriebe verwandelt sich Gelsdorf in einen großen Open-Air-Bauernhof.

Die Macher der 24. Tage der offenen Höfe und Betriebe, die in Gelsdorf am Samstag, 19., und Sonntag, 20. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr stattfinden, saßen im Obsthof von Peter Schöneseiffen beisammen. Aber nicht, um ein Klagelied anzustimmen, sondern gemeinschaftlich das umfangreiche Programm für die Großveranstaltung vorzustellen, die zum Werbeträger für die gesamte Grafschaft geworden ist.

Jedes Jahr flanieren rund 12 000 Menschen durch das Dorf, das zum einzigen Open-Air-Bauernhof verschmilzt. Da können die Kinder im Stroh toben und die Limousin-Rinder streicheln, der Apfel-Express fährt Selbstpflücker durch die Plantagen, es gibt Chicorée-Delikatessen zum Probieren, Stockbrot am Lagerfeuer, Apfel-Armbrustschießen à la Wilhelm Tell und Rundfahrten mit Oldtimer-Traktoren.

Die Früchte des Herbstes sind eingefahren, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Himbeeren, Brombeeren und Quitten - ob als Obst, Saft, Konfitüre oder Edelbrand - können probiert und gekauft werden. Was für die Kunden immer wichtiger wird: die Verpackung der Ware, am besten statt in Plastik in Körben, Kartons, Netzen oder Papiertüten sowie der Umstand, dass ihre Vitaminlieferanten keine langen Transportwege kennen, sondern aus der Region stammen.