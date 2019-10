35 Ein- und Zweifamilienhäuser geplant : Westumer Campingplatz soll Wohngebiet werden

Westum Kaum ist die Ferienhäuschensiedlung am Hellenbach in Westum unter großem Wehklagen der bisherigen Bewohner im Hauruck-Verfahren geräumt, da gibt es auch schon eine neue Zweckbestimmung für das Areal

Ein neues Wohngebiet soll am Westumer Campingplatz entstehen. Das jedenfalls sehen die Pläne der Remagener 4invest Entwicklung-GmbH vor. Der Investor plant 35 Ein- und Zweifamilienhäuser. Markus Ernst von der Wahl Immobilien GmbH & Co. KG Remagen, Carsten Herges vom Architekturbüro Haid aus Ahrweiler sowie Dirk Strang von der West-Stadtpaner GmbH Ulmen stellten dem Bauausschuss der Stadt Sinzig und Mitgliedern des Westumer Ortsbeirats im Rathaus einen ersten Projektentwurf für die Zukunft des Geländes vor.

Das auf seiner Nordseite vom Hellenbach begrenzte, knapp drei Hektar große Gelände am Zeiberberg weise allerdings Steigungen von bis zu 21 Prozent auf. Das müsse bei der Entwässerung und beim Hochwasserschutz berücksichtigt werden, hieß es in der Präsentation. Außerdem sei bei der Bebauung ein Mindestabstand von zehn Metern zum Hellenbach einzuhalten. Der Entwurf sieht die Erschließung des Gebiets durch eine über Krechelheimer und Sonnenstraße angebundene Ringstraße vor. Innerhalb und außerhalb dieses Ringes ist die Bebauung mit insgesamt etwa 35 Ein- und Zweifamilienhäusern in aufgelockerter Bebauung vorgesehen. In der Ring-Mitte soll ein Grünzug entstehen.