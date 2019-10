Fehlendes Autobahnstück : Breites Bündnis für Lückenschluss der A1 in der Eifel

Landrat Jürgen Pföhler setzt sich mit einem Brief an die Verkehrsminister für den Lückschluss der A1 in der Eifel ein.

Kreis Ahrweiler Rund 25 Kilometern zwischen Kelberg und Blankenheim fehlen noch. Aber die Verkehrsministerien von Bund, NRW und Rheinland-Pfalz treiben den geplanten Lückenschluss der A1 in der Eifel voran.

Beim geplanten Lückenschluss der A 1 gibt es Bewegung. Die Verkehrsministerien des Bundes sowie der beiden Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen arbeiten nach Mitteilung der Ahrweiler Kreisverwaltung "mit Hochdruck an der erforderlichen Planfeststellung für den Lückenschluss der A 1". Damit rücke - so Landrat Jürgen Pföhler - das Baurecht für das letzte noch verbliebene Teilstück von rund 25 Kilometern zwischen Kelberg und Blankenheim näher.

Grünes Licht gibt es auch aus NRW: Der Landesverkehrsminister betonte allerdings die "sehr hohen planerischen Anforderungen" mit Blick auf den naturschutzfachlich besonders sensiblen Bereich in der Eifel. Restriktionen im Vogelschutzgebiet Ahrgebirge und dem FFH-Gewässersystem der Ahr seien bei der Planung zu beachten. Vor diesem Hintergrund sei jetzt eine Verschwenkung in einem Teilbereich der Trasse in die Randlage beziehungsweise außerhalb des Vogelschutzgebietes geplant, die von der Umweltverwaltung mitgetragen werde.

Anlass für die Initiative des Landrates war ein Beschluss des Kreis- und Umweltausschusses: In Anlehnung an eine bereits im Jahr 2011 im Kreistag verabschiedete Resolution wurden damit die Bundesregierung und die beiden Landesregierungen aufgefordert, den Lückenschluss "unverzüglich umzusetzen". Der Beschluss wurde mit großer Mehrheit von allen Kreistagsfraktionen gefasst - lediglich die Grünen stimmten dagegen. Begründet wurde der Beschluss unter anderem damit, dass der zügige Weiterbau nicht nur "ein Mehr an gewerblicher Infrastruktur, Tourismus, Arbeitsplätzen und Lebensqualität, sondern auch ein Mehr an Umwelt- und Naturschutz, etwa durch die Entlastung der Bundesstraßen" bedeute.