Schützenverein feiert Jubiläum : Hubertus-Schützen in Westum feiern Vereinsgründung vor 125 Jahren

Westum Strömendem Regen zum Trotz hat die Sankt Hubertus-Schützengesellschaft Westum ein rauschendes Schützenfest mit Gottesdienst, Parade und Preisschießen begangen. Der Verein feierte seine Gründung vor 125 Jahren.

Im Anschluss ging es unter den Tönen des Spielmannszugs "Freiweg" in großer Parade zum Ehrenmal, wo ein Kranz für alle Verstorbenen niedergelegt wurde. Waren die Hüte und Uniformen auch in kurzer Zeit durch und durch voll Wasser gesogen, so ließen sich die Schützen den Spaß am Brauchtum doch nicht nehmen. Unter den Klängen von Preußens Gloria kamen sie in der Schützenhalle an. Der Spielmannszug stimmte "Ein Prosit der Gemütlichkeit" an und setzte damit eine Überschrift über die reich gedeckte Mittagstafel.