Lehrberufe in der Coronazeit : Der Ausbildungsbetrieb in der Koblenzer Handwerkskammer läuft wieder an

Der Ausbildungsbetrieb in der Koblenzer Handwerkskammer läuft wieder an

Lehrberufe in der Coronazeit

Kreis Ahrweiler Die Gesundheitsvorsorge bei den Auszubildenden wird bei der Handwerkskammer in Koblenz groß geschrieben. Unter Berücksichtigung aller Hygieneanforderungen in der Corona-Krise wird den Lehrlingen das Handwerk beigebracht.

Sechs Wochen stand das Werkstattleben in den Berufsbildungszentren der Handwerkskammer (HwK) Koblenz still, nun sind die ersten Lehrlinge in die Überbetrieblichen Lehrunterweisungen (Ülu) zurückgekehrt. Natürlich haben die Corona-Schutzrichtlinien auch hier maßgeblichen Einfluss auf die Arbeitsabläufe.