Düstere Stimmung in Hotellerie und Gastronomie : Tourismusbranche an der Ahr schlägt Alarm

Tourismusbranche an der Ahr schlägt Alarm

Düstere Stimmung in Hotellerie und Gastronomie

Bad Neuenahr Die Tourismusbranche an der Ahr schlägt Alarm: Zahlreiche Betriebe sind wegen des Corona-Shutdowns in ihrer Existenz bedroht. Hilfen von Bund und Ländern wurden beantragt, sind aber vielfach noch nicht angekommen.

Die Touristiker an der Ahr schlagen Alarm: Das touristische Leben steht auch im Ahrtal schon seit vielen Wochen still. Die Lage von regionalen Unternehmen, die ganz oder teilweise vom Tourismus leben, ist prekär bis alarmierend. Dies belegt eine aktuelle Online-Umfrage, die von der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH sowie dem Ahrtal-Tourismus unter seinen Mitgliedern durchgeführt wurde, um eine genaue Datenlage zu erhalten. Mehr als 130 Unternehmen aus Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Gesundheitswirtschaft und Weinwirtschaft haben sich an der Umfrage beteiligt. Das wenig überraschende Ergebnis: Die Stimmung ist düster.