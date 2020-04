Aktion auf dem Ahrweiler Marktplatz : Inhaber und Mitarbeiter von Reisebüros demonstrieren mit leeren Sonnenstühlen

Ahrweiler Inhaber und Angestellte von Reisebüros haben am Mittwoch auf dem Ahrweiler Marktplatz demonstriert. Sie forderten in der Corona-Krise eine Soforthilfe für touristische Unternehmen.

Am Mittwoch verlängerte das Bundeskabinett die weltweite Reisewarnung bis zumindest Mitte Juni. Schlecht für Pfingsturlauber, denn das Verreisen ist wie schon in den Osterferien hinfällig. Gut für die, die schon gebucht haben, denn Stornieren wird nun einfacher. Stornieren ist auch das einzige, was Reisebüros derzeit machen. Sie dürfen öffnen, Reisen verkaufen sie keine.

Reisebüros erhoffen sich mehr Aufmerksamkeit bei der Politik

Viele dieser Büros stünden vor dem Aus, so Morassi, die selbst schon seit Mitte Februar keine Reise mehr verkaufte. „Wir waren die erste Branche, die von der Krise betroffen war, und wir werden die letzten sein, die dort wieder herauskommen“, betonte sie und formulierte die Forderung der Branche, an der deutschlandweit bis zu 2,9 Millionen Arbeitsplätze hängen: „Wir fordern eine Soforthilfe für die Vielzahl der touristischen Unternehmen, wie auch für die Reisebüros. Diese Hilfe soll zeitnah ausgezahlt werden und nicht rückzahlbar sein.“ Mit der Protestaktion, an der in Ahrweiler Reisebüros aus der Kreisstadt, Sinzig, Ahrbrück, Remagen, Kempenich und sogar vom Köln/Bonner Flughafen teilnahmen, erhoffen sich die Reisebüros mehr Beachtung durch die Politik.