Corona-Pandemie in Ahrweiler : Das Ahrweiler Schützenfest fällt dieses Jahr aus

Corona-Pandemie in Ahrweiler

Ahrweiler Eine Tradition setzt in Ahrweiler erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg aus: 2020 wird es coronabedingt kein Schützenfest geben.

Für so manchen der rund 900 Ahrweiler Schützen aller drei Schützengesellschaften dürfte es die traurigste Nachricht des Jahres sein: 2020 wird es kein Schützenfest geben. Anfang Mai wollen die drei Gesellschaften – Bürgerschützen, Junggesellen und Aloisiusjugend – eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen. Die Junggesellen taten bereits jetzt auf ihrer Facebookseite kund, dass das Fest in diesem Jahr nicht durchführbar sei.

Die Lage im Juni ist derzeit nicht absehbar

„Aufgrund der bisherigen Vorgaben durch die Ordnungsbehörden und der nicht absehbaren Lage im Juni haben wir, auch in Abstimmung mit der Bürgerschützen-Gesellschaft und der Aloisiusjugend, im internen Vorstand die Entscheidung getroffen, bereits jetzt Folgendes bekannt zu geben: Das Schützenfest 2020 wird in der uns bekannten Form (Kötten, Vogelschießen, Begleitung der Prozession, Parade, Festkommers) definitiv nicht stattfinden“, so der Eintrag der Junggesellen.