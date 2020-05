GA-Telefonaktion : Experten geben Tipps zum Thema Ausbildung in Bonn und der Region

Experten geben Tipps zum Thema Ausbildung in Bonn und der Region

Bonn. Viele Informationsveranstaltungen zum Thema Berufsausbildung können derzeit durch die Corona-Krise nicht wie geplant stattfinden. Deshalb bringt der General-Anzeiger am Mittwoch Menschen mit Fragen zur Ausbildung und Experten in einer Telefonaktion zusammen.

Das Thema Ausbildung steht am Mittwoch, in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr bei einer Telefonaktion des General-Anzeigers im Mittelpunkt. Berufsberater geben dann Tipps für Interessierte und Angehörige. Die Experten arbeiten bei der Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg, der Industrie und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg und der Handwerkskammer zu Köln, die auch für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis zuständig ist.

Die Telefonaktion kann sich um Fragen von Ausbildungsinteressierten vor der Beginn einer dualen Ausbildung oder eines Studiums drehen. Es kann sich aber auch um Problemen von Auszubildenden in der gegenwärtigen Situation drehen. Auch Angehörige können Fragen stellen.

Wie bringe ich meinen Sohn dazu, in Sachen Ausbildungsplatz aktiv zu werden? Was kann ich machen, wenn ich noch keine Lehrstelle bekommen habe? Wie muss eine Bewerbungsmappe aussehen, damit sie seriös ist und zugleich die Aufmerksamkeit des Unternehmens erregt? Welche Möglichkeiten gibt es, die Ausbildungsdauer zu verkürzen? Auch das sind mögliche Fragen, auf die die Experten am GA-Telefon eine Antwort wissen: