Dokumentationsstätte : Regierungsbunker in Ahrweiler öffnet wieder

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach langer coronabedingter Zwangspause ist der Regierungsbunker wieder geöffnet: Die Dokumentationsstätte am Ahrweiler Silberberg empfängt nach Voranmeldung wieder Besucher.

In diesem Jahr war eigentlich der einmillionste Besucher im Regierungsbunker am Ahrweiler Silberberg erwartet worden. Die Corona-Pandemie machte Museumschefin Heike Hollunder jedoch einen Strich durch die Rechnung. Nun öffnet die vom Heimatverein Alt-Ahrweiler betriebene Dokumentationsstätte nach langer Zwangspause wieder.

Das Telefon stand in den letzten Tagen nicht mehr still, so Vereinschef Klein. Als klar war, Museen dürfen wieder öffnen, häuften sich die Anfragen der Besucher, wann denn nun die Dokumentationsstätte wieder geöffnet sein werde. „Das freut uns besonders, denn es zeigt, wie wichtig das Erlebnis von Kultur, Kunst und Geschichte besonders in diesen Zeiten ist und es nur schwer durch Online-Angebote zu ersetzen ist“, sagte Hollunder.