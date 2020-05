Kein Präsenz-Unterricht der Jahrgangsstufe 12 : Gymnasiast im Kreis Ahrweiler mit Corona infiziert

Kreis Ahrweiler Neun Lehrer aus der Region hatten im Ahrweiler Peter-Joerres-Gymnasium Kontakt. Sie kommen unter anderem aus Bonn und Königswinter. 54 Schüler müssen zu Hause bleiben und werden auf das Coronavirus getestet.

Am Wochenende hat es neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Ahrweiler gegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der mit dem Virus infizierten Personen auf 149. Hinzu kommt bisher ein Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, so dass insgesamt bislang 150 Infektionen gemeldet wurden. Davon gelten insgesamt 116 Personen als genesen. 109 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Unterricht im Schichtbetrieb : So läuft der Schulanfang in Corona-Zeiten im Kreis Ahrweiler

Lehrer auch aus Bonn und der Region

Diese Regelung wurde in Abstimmung mit dem Kreis als Schulträger, dem Gesundheitsamt, der Schulleitung und der Schulaufsicht gemeinsam getroffen. Die Räumlichkeiten an der Schule wurden nach den Vorgaben des Hygieneplans des Landes desinfizierend gereinigt. Darüber hinaus werden derzeit mögliche weitere Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld des positiv getesteten Schülers ermittelt und Abstriche entnommen. Der Schüler und sein häusliches Umfeld wurden unter Quarantäne gestellt. Für die Jahrgangsstufen 10 und 11 findet der Unterricht ab Montag wie geplant statt. Das gilt ebenfalls für die Notbetreuung.

Zwei weitere, im Kreis lebende Personen, die derzeit in einem Unternehmen in der Gemeinde Grafschaft beruflich tätig sind, wurden ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Im beruflichen Umfeld werden die möglichen Kontaktpersonen ermittelt und Testungen durchgeführt. Auch im familiären Umfeld der Personen sind Testungen erfolgt. Dabei wurde nach Angaben des Kreises eine Neuinfektion festgestellt. Dieses Familienmitglied ist in einer Senioreneinrichtung in der Stadt Sinzig beruflich tätig.