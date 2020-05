Brandort abgesperrt : Dachstuhl in Bad Neuenahr gerät in Brand

Dachstuhl in Bad Neuenahr gerät in Brand

In Bad Neuenahr hat am Freitag ein Dachstuhl gebrannt. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler In Bad Neuenahr brannte am Vormittag der Dachstuhl eines Wohnhauses. Zur Brandursache konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Am Freitag gegen 11 Uhr wurde die Leitstelle über einen Wohnhausbrand in Bad Neuenahr informiert. In der Straße „Am Johannisberg“ mussten die Einsatzkräfte einen Dachstuhl in Vollbrand löschen.