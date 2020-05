Gesundheitsstandort Bad Neuenahr : Ein Therapiebad für drei Millionen Euro

Bad Neuenahr Kliniken Bad Neuenahr nehmen neue Einrichtung für zwei Häuser in Betrieb. Mit Schwung in die Zukunft.

Nach dreijähriger Bauzeit steht das neue Therapie- und Bewegungsbad in einem Neubau für die Orthopädische Fachklinik Kurköln und die Orthopädisch-rheumatologische Fachklinik Jülich in Bad Neuenahr. Diese gehören zur Kliniken Bad Neuenahr GmbH & Co. KG. Deren Geschäftsführer Günter Kill und Rainer Ziegler der Kliniken Bad Neuenahr haben die auf dem neuesten Stand der Technik erbaute Einrichtung in Betrieb genommen. Das Investitionsvolumen für das neue Bad betrug rund drei Millionen Euro.