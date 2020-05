Pläne für Stromleitung stoßen auf Ablehnung : Einstimmig gegen Ultranet-Leitung in Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die sogenannte Ultranet-Leitung soll auf den bestehenden Leitungsmasten parallel der Autobahn 61 verlaufen und Teile von Heppingen und Heimersheim überspannen. Im Haupt- und Finanzausschuss standen Experten dazu Rede und Antwort.

Im Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt wurde über das weitere Vorgehen in Sachen „Bundesfachplanung zur Höchstspannungsleitung Osterath – Philippsburg“ beraten. Die sogenannte Ultranet-Leitung soll auf den bestehenden Leitungsmasten parallel der Autobahn 61 verlaufen und Teile von Heppingen und Heimersheim überspannen. Auf Antrag der CDU hörte das Gremium dabei mehrere Sachverständige, die versuchten, das Für und Wider zu erläutern. Am Ende blieben viele Fragen offen.

Mögliche Gesundheitsrisiken?

Was die Stromtrasse für die Bürger, die in ihrer Nähe leben, bedeutet, versuchte Oliver Leuker vom „Aktionsbündnis Ultranet“ zu erläutern. Leuker wies vor allem da­rauf hin, dass es vielfach noch keine gesicherten Erkenntnisse zu möglichen Gesundheitsrisiken gebe und Forschungen dringend notwendig seien, für die die Gelder fehlten. Er bezweifelte aber auch den kommunizierten Zweck der Leitung, nämlich der Stromversorgung Süddeutschlands im Rahmen der Energiewende mit Strom aus den Windkraftanalagen an Nord- und Ostsee. „Warum muss dann ein 500 Millionen Euro teurer Konverter in Osterath nahe des aktuellen Braunkohletagebaus errichtet werden?“, fragte Leuker. Schließlich versuchte Klaus Trost vom Wissenschaftsladen Bonn die Bedenken Leukers als überwiegend belanglos zu entkräften.