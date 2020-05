Neugestaltung der Kurparkliegenschaften : Bad Neuenahr muss tief in die Tasche greifen

Bad Neuenahr Brutto rund 17 Millionen Euro wird die bauliche Neugestaltung der Bad Neuenahrer Kurparkliegenschaften, deren Mittelpunkt eine neue Konzerthalle bilden wird, nach derzeitigem Stand kosten.

6,75 Millionen Euro sind der Kreisstadt an Fördermitteln in Aussicht gestellt worden. Bis zum tatsächlichen Baubeginn, der für November 2022 terminiert ist, muss allerdings noch mit einer Baukostensteigerung von jährlich etwa vier Prozent gerechnet werden. Die Übergabe der im Herzen der Stadt liegenden Neubauten ist für Februar 2025 vorgesehen. „Der Terminplan wird stetig fortgeschrieben“, teilte die Stadtverwaltung dem Haupt- und Finanzausschuss mit, der sich die aktuelle Planung vom beauftragten Bad Godesberger Architekten Wilfried Pilhatsch erneut vorstellen ließ.

Netto geht der Planer von Kosten in Höhe von 14,1 Millionen aus. Finanziert werden soll das ambitionierte Vorhaben in erster Linie durch Eigenmittel der Stadt sowie mit den in Aussicht gestellten Zuschüssen des Landes. Der Stadtrat soll nun nach dem Willen des Hauptausschusses in seiner nächsten Sitzung am 4. Juni beauftragt werden, die von der Stadt zu erbringenden Eigenmittel „zu konkretisieren“ und den Gremien spätestens bis zur Beratung über den Haushalt für das nächste Jahr zur Erörterung vorzulegen.