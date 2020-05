Kommentar zu Straßenausbaubeiträgen : Still und leise beschlossen

Meinung Kreis Ahrweiler Die Belastung besteht unverändert fort, sie wird nur anders verteilt. Der Beschluss des Landes Rheinland-Pfalz, bei den Straßenausbaubeiträgen Anlieger zu wiederkehrenden Beiträge heranzuziehen, ist nicht bürgernah.

Nach den Vorstellungen der Landesregierung muss zukünftig jeder zahlen, ob er vom Ausbau einer Straße profitiert – oder halt auch nicht. Diejenigen, die an einer Kreis-, Landes- oder Bundesstraße – also einer Durchgangsstraße – wohnen, werden übrigens ebenfalls künftig zur Kasse gebeten.

Fest steht schon jetzt: Die Verwaltungsgerichte werden ob der vielfachen Rechtsunsicherheiten Arbeit bekommen, ebenso die Rathäuser, die vor einem großen Verwaltungsaufwand stehen. Schließlich werden wiederkehrende Beiträge in meist jährlichen Abständen von allen in einem abgegrenzten Bereich lebenden Grundstückseigentümern in der Gemeinde erhoben und einem gemeinsamen Topf für Straßenausbau in einem bestimmten Gebiet zugeführt.