Entlastung für viele Eltern : Die Stadt Bonn verzichtet weiter auf die Kita-Beiträge

Auch die städtischen Kitas sind in Bonn geschlossen. Deshalb müssen die Eltern weiterhin keine Beiträge bezahlen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Bonn Die Stadt Bonn erlässt den Eltern auch für Mai die Kita-Beiträge. Auch die Essensgelder werden nicht eingezogen.

Die Stadt Bonn verzichtet wegen des vom Land NRW in Zusammenhang mit den Coronavirus-Infektionen erlassenen Betretungsverbots auch für den Monat Mai auf die Erhebung der Kita-Elternbeiträge. Das wurde per Dringlichkeitsentscheidung beschlossen. „Damit wollen wir Familien entlasten, die in dieser außergewöhnlichen Situation besonders betroffen sind“, sagt Oberbürgermeister Ashok Sridharan, „Die Ankündigung des Landes NRW, die Hälfte der Elternbeiträge, die den Kommunen entgehen, zu erstatten, entlastet wiederum unseren Haushalt.“