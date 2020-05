Kommentar zum Personalstreit in der SPD : Mehr als eine Personalie

Kommentar zum Personalstreit in der SPD

Abschied im Streit: Johannes Kahrs will alle seine Ämter niederlegen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin Die Machtkämpfe in der SPD sind noch lange nicht beendet. Die Fraktionsspitze hat mit dem Streit um den Wehrbeauftragten mächtig Staub aufgewirbelt. Doch man kann die Aktion auch positiv deuten, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Johannes Kahrs ist nur wenigen Menschen wirklich bekannt, obwohl er einer der einflussreichsten und mächtigsten Politiker Deutschlands war. Als Haushaltspolitiker saß er an einer zentralen Stelle. Er entschied, wer in Deutschland Geld bekam und wer nicht. Jeder Bundestagsabgeordnete, der ein Projekt im eigenen Wahlkreis gefördert haben wollte, musste sich mit ihm gut stellen.

Außerdem ist Johannes Kahrs ein Politiker, der das politische Ränkespiel, die Arbeit hinter den Kulissen und die Postenverschiebungen perfekt beherrschte. Wenige dachten so langfristig und strategisch wie er. Wenige gingen auch so skrupellos vor. Mehrfach war er in Skandale verwickelt, weil die schmutzigen Seiten seiner Aktionen öffentlich wurden. Wenn ausgerechnet dieser Politiker über eine Personalie stolpert, dann sagt das viel über die SPD.