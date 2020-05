Kommentar zur Bundesliga : Die Quarantäne-Liga

Demnächst darf die Bundesliga erneut mit Geisterspielen starten, so wie hier am 11. März in der Partie von Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Meinung Berlin Die Fußball-Bundesliga darf weitermachen. Diese Nachricht verheißt so etwas wie Normalität in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Doch die Entscheidung ist trügerisch und steht auf wackeligem Boden, kommentiert unser Autor.

Anpfiff. Die Fußball-Bundesliga darf weitermachen. Das ist die gute Nachricht der Politik an den bezahlten Fußball, an die Millionen Fans, an die Sponsoren. Sie verheißt so etwas wie Normalität in außergewöhnlichen Zeiten. Doch diese Normalität ist trügerisch, sie steht auf wackeligem Boden, weil sie schnell von einer neuen Entwicklung, von einer neuen Wirklichkeit eingeholt werden kann. Dann hieße es wieder: Mannschaften ab in die Kabine, ab in die Quarantäne. Abpfiff.