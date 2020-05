Kommentar zu Wahlen in der Corona-Krise : Zwänge als Chance

Kommentar zu Wahlen in der Corona-Krise

Briefwahlen hat es in den USA wegen der Corona-Pandemie bereits gegeben. Dies könnte nun auch in Deutschland der Fall sein. Foto: dpa/Julio Cortez

Meinung Berlin Die Corona-Krise könnte Auswirkungen auf anstehende Wahlen haben – auch auf die Kommunalwahl in NRW im September. Die Briefwahl ist eine naheliegende Lösung, kommentiert unser Autor.

Es wird in dieser Corona-Krise viel darüber diskutiert, wie weit die Regierungen bei der Einschränkung der Freiheitsrechte und beim Lockern der Verbote gehen dürfen, wie die Kommunalparlamente, die Landtage und der Bundestag ihre Kontroll- und Gestaltungsaufgaben wahrnehmen können und wo Gerichte eingreifen müssen. Darüber ist in den Hintergrund getreten, wer in erster Linie diese Gesellschaft und diesen Staat trägt: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, bestimmt Artikel 19 des Grundgesetzes – und zwar bevor die Verfassung festlegt, wie die Staatsorgane zu funktionieren haben.