Kommentar zur Einstellung des Loveparade-Prozesses : Ein Schandfleck

Das Foto zeigt die Loveparade-Gedenkstätte in Duisburg. 21 junge Menschen starben in einem Gedränge, mehr als 650 wurden verletzt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Meinung Duisburg 21 Menschen sind vor zehn Jahren bei der Loveparade in Duisburg ums Leben gekommen. Wer dafür die Verantwortung trägt, bleibt unbeantwortet. Der Prozess um die Tragödie wurde eingestellt. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen, kommentiert unser Autor.

Dieses Urteil ist ein Skandal. Denn: Es gibt gar kein Urteil. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen, der Eltern und Geschwister, die gehofft hatten, der Tod ihrer Töchter und Söhne, ihrer Schwestern und Brüder, würde irgendwie gesühnt. 21 Tote, mehr als 650 Verletzte. Und jetzt: Kein verurteilter Schuldiger für einen der schwersten Unfälle bei einer Freizeitveranstaltung in Nordrhein-Westfalen. Der 24. Juli 2010 wird für immer eine Narbe in der Geschichte des Landes bleiben. Er steht für die Katastrophe bei der Loveparade in Duisburg. Aus einem Tag des unbeschwerten Vergnügens wurde damals für 21 junge Menschen ein Event in den Tod.