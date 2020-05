Kommentar zur Geberkonferenz der EU : Welt gegen Virus

Meinung Brüssel Die EU sammelt Milliarden, um einen Impfstoff gegen das Coronavirus finanzieren zu können. Die gemeinsame Geberkonferenz hat vor allem eines gebracht: Die Verantwortlichen der Länder sind zusammengerückt, kommentiert unser Autor.

Es war der tiefe Schock, dass das für völlig undenkbar Gehaltene nicht nur möglich, sondern auch nötig wurde, was der Politik ihre sonst üblichen Rituale entriss. Nahezu jeder Staats- oder Regierungschef, der am Montag bei der Geberkonferenz das Hohe Lied auf die globale Zusammenarbeit sang, hatte am Anfang der Coronavirus-Krise reagiert, wie es eigentlich längst als überwunden galt: Grenzen schließen, protektionistische Abschottung, Einigeln und alle Reserven horten. Doch nun hat eine neue Phase begonnen.