Altersarmut in der Region : Viele Senioren im Kreis Ahrweiler brauchen staatliche Stütze

Kreis Ahrweiler Die Rente reicht oft vorne und hinten nicht: 1167 Senioren erhalten im Kreis Ahrweiler "Alters-Hartz-IV". Vor zehn Jahren waren es nur 790 Bezieher.

Teilzeit, Minijobs und kein Tarifvertrag begünstigen Altersarmut

Auch wer Jahrzehnte in einer Bäckerei oder einem Restaurant gearbeitet hat, landet im Alter oft unter der Armutsschwelle. Das liegt auch an der Praxis vieler Unternehmen, aus Tarifverträgen auszusteigen und so die Löhne zu drücken. Hinzu kommt der Trend zu Teilzeit und Minijobs", erklärte Gewerkschafter Daiss. Die Gewerkschaft wirbt für die aktuell diskutierte Grundrente. Danach sollen die Bezüge von Menschen, die mindestens 35 Jahre lang gearbeitet haben und bei der gesetzlichen Rente trotzdem unter die Grenze von 896 Euro kommen, um bis zu mehrere Hundert Euro im Monat aufgebessert werden. "Das Modell wäre ein wichtiger Beitrag für mehr Gerechtigkeit im Rentensystem. Es würdigt die Leistung von denen, die ein Leben lang in die Rentenkasse eingezahlt haben", betonte Daiss.