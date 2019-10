Ausbildungstag im Kreis Ahrweiler : 500 Schüler informieren sich über berufliche Perspektiven

Bad Neuenahr-Ahrweiler Beim Ausbildungstag im Kreis Ahrweiler haben sich rund 500 Schüler in Bad Neuenahr über mögliche berufliche Chancen und Perspektiven informiert. 35 Firmen und Behörden, darunter auch die Polizei, stellten sich vor.

Ob Aldi, Fielmann, Deutsche Rentenversicherung, Post, Hauptzollamt, Polizei, Metallbaubetriebe oder Diakonisches Werk - so unterschiedlich die Branchen auch sind, so unübersehbar ist eine große Gemeinsamkeit: Händeringend suchen sie Auszubildende. "Weltfrieden defekt. Techniker gesucht", warb die Bundeswehr. Die Nürburgring GmbH bot "Vollgasjobs" an - ob Kaufleute oder Veranstaltungstechniker: An der Rennstrecke werden jede Menge junge Leute gebraucht.