Jahreshauptversammlung in Dernau : So steht es um die Elektrobetriebe im Kreis Ahrweiler

Dernau In der hat die Jahreshauptversammlung der Elektroinnung Ahrweiler stattgefunden. Ihr Fazit: Die Auslastung aller Betriebe ist sehr gut. Zurzeit lernen insgesamt 63 Jugendliche das vielseitige und zukunftsweisende Handwerk.

Die Auslastung aller Betriebe in der Elektroinnung Kreis Ahrweiler ist sehr gut. Das sagte Obermeister Christian Müller zum Auftakt der Jahreshauptversammlung in Dernau. Die Arbeitssituation sei ebenso gut wie im vergangenen Jahr. Erfreulich wie in den vergangenen Jahren seien auch die Ausbildungszahlen. Der Innung gehören derzeit 55 Mitgliedsbetriebe und neun Gastmitglieder an. Beigetreten sind in diesem Jahr die Betriebe Strom Weck (Bad Neuenahr), Ocktec (Niederzissen) und Simo-Tec (Kempenich).