Forderung im Kreis Ahrweiler : Progressive Kreisumlage soll finanzschwache Kommunen entlasten

Kreis Ahrweiler Für die Kreistagssitzung hat die SPD-Fraktion den Punkt "Einführung einer progressiven Kreisumlage" auf die Tagesordnung setzen lassen. Die Sozialdemokraten beantragen, dass ab dem Jahr 2020 im Kreis Ahrweiler eine progressive Kreisumlage erhoben werden soll, um somit finanzschwache Kommunen deutlich zu entlasten.

Unterschiede in der Finanzkraft sollen abgemildert werden

Hintergrund des Antrags der SPD ist der große Unterschied der Steuerkraft zwischen den Gemeinden im Kreis. "In den vergangenen Jahren hat sich die finanzielle Situation in vielen Kommunen deutlich gebessert. Dennoch gibt es eine Reihe von Gemeinden, die Probleme haben, ihre Haushalte auszugleichen", so SPD-Fraktionschef Christoph Schmitt. Während einige Gewerbegebiete und Unternehmen in Teilen des Kreises eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen hätten, gebe es auch Kommunen, die kein Potenzial für einen vergleichbaren wirtschaftlichen Erfolg vorweisen könnten und somit nur wenig an ihrer Situation ändern können.