Jahresabschluss für 2018 : Ahrtal-Werke haben im vergangenen Jahr Gewinn gemacht

Bad Neuenahr Die Ahrtal-Werke haben die Zahlen für 2018 vorgelegt: Daraus geht hervor, dass die Umsatzerlöse 12,7 Millionen Euro betragen, der Gewinn liegt bei 1600 Euro.

Der Bilanzverlust, der sich aus Vorträgen der Vorjahre ergibt, liegt nun bei 1,3 Millionen Euro. Das Unternehmen, das zu 51 Prozent der Stadt und zu 49 Prozent den Stadtwerken Schwäbisch Hall gehört, weist in seiner Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse von 12,7 Millionen Euro aus. Das Eigenkapital liegt unter Abzug des Bilanzverlustes bei 9,2 Millionen, was einer Quote von 36 Prozent entspricht. Die Bilanzsumme wird mit 25,5 Millionen Euro angegeben. An Schulden drücken in der 2018er-Bilanz 15,6 Millionen Euro, davon entfallen 12,8 Millionen auf Bankkredite. In diesem Betrag freilich nicht enthalten sind die Kosten für die Übernahme des Gasnetzes, die erst im Geschäftsjahr 2019 erfolgte.