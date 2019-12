Rudolf Weltken war erster Bürgermeister : Bad Neuenahr-Ahrweiler feiert 50. Stadtjubiläum

Bei der Eröffnung des renovierten Twin ging Rudolf Weltken 1989 im Wortsinne mit Anzug baden. Foto: Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Dieser 4. Dezember ist ein denkwürdiger Tag in der Geschichte von Bad Neuenahr-Ahrweiler: Vor genau 50 Jahren, nämlich 1969, wurde Rudolf Weltken erster Bürgermeister der Kreisstadt. Diese feiert nun ihr Goldjubiläum.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anton Simons

Der 4. Dezember ist Barbaratag. Ein denkwürdiges Datum in der Geschichte der Kreisstadt. Denn an diesem Barbaratag ist es genau ein halbes Jahrhundert her, dass Rudolf Weltken und Winfried Schneider in ihre Ämter als Bürgermeister respektive hauptamtlicher Erster Beigeordneter von Bad Neuenahr-Ahrweiler eingeführt wurden. Sie waren das erste Führungsduo der kurz zuvor gebildeten Kreisstadt.

Erst sechs Monate zuvor, am 7. Juni 1969, war Bad Neuenahr-Ahrweiler bei der rheinland-pfälzischen Kommunalreform aus der bis dahin selbstständigen Stadt Ahrweiler und aus Bad Neuenahr, das im Jahr 1951 vom damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Peter Altmeier ebenfalls die Stadtrechte erhalten hatte, sowie aus den Gemeinden Gimmigen, Heimersheim, Kirchdaun und Lohrsdorf zur Kreisstadt zusammengefügt worden.

Amtseinführung am 4. Dezember 1969: (von links) Rudolf Weltken, Wilhelm Helfmann und Winfried Schneider. Foto: Gausmann

Am 20. Oktober 1969, sechs Wochen vor seiner Vereidigung, war Rudolf Weltken vom neu gebildeten Stadtrat für zwölf Jahre zum Bürgermeister gewählt worden. Als ehemaliger Oberregierungsrat beim Landratsamt Neuwied war der Andernacher ein Fremder, der, so das Kalkül, an der Ahr frei von persönlichen Beziehungen unbelastet ans Werk gehen konnte.

Der Macher Kein Freund der leisen Töne Durchsetzungsvermögen war Rudolf Weltkens nicht gerade leises Markenzeichen. So wurde es im Stadtrat hin und wieder „schön laut“, wenn sich der Macher mal wieder mit seinem Lieblingsgegner, Herbert Wiens von der SPD-Fraktion, in Disputen erging. Und auch im Ruhestand machte er weiter Politik. Von 1994 bis 2004 saß er im Kreistag in der ersten Reihe der CDU-Fraktion – und dies auch nie ganz leise.

Am 4. Dezember 1969, zwei Wochen vor seinen 40. Geburtstag, wurde Weltken von Walter Fischer aus Walporzheim, damals ältestes Stadtratsmitglied, verpflichtet. Anschließend wurde er von Winfried Schneider vereidigt und bekam von ihm die Ernennungsurkunde ausgehändigt. Schneider selbst arbeitete damals als Regierungsrat bei der Kreisverwaltung Ahrweiler.

Während des Interregnums von der formellen Bildung der Stadt am 8. Juni 1969 bis zu Weltkens Vereidigung war Schneider „Beauftragter“ der neuen Stadt und damit quasi kommissarischer Bürgermeister. Am selben Tag noch, unmittelbar nach Weltkens Vereidigung, wurde Schneider von Weltken in sein neues Amt als hauptamtlicher Erster Beigeordneter eingeführt.

Rudolf Weltken, erster Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, gilt als „kommunale Mehrzweckwaffe“

Von diesem Tag an bildeten die beiden die Spitze der Stadt – 24 Jahre lang, bis zu Weltkens Wechsel in den Ruhestand am 31. Dezember 1993. Da „erfand“ der damalige Landrat die Bezeichnung für den Bürgermeister, die sein Wirken auf den Punkt traf: „Kommunale Mehrzweckwaffe“. Weltken starb am 11. März 2018 im Alter von 88 Jahren.

Zu den wichtigsten Projekten, die während der Amtszeit von Weltken und Schneider angepackt und umgesetzt wurden, zählen die Altstadtsanierung in Ahrweiler, die Eröffnung des Freizeitbades Twin, bei der Weltken samt Anzug und Krawatte von den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen ins Schwimmerbecken geworfen wurde, die Eröffnung der Römervilla am Silberberg, des Stadtmuseums im Weißen Turm, der Ahr-Thermen sowie die 1100-Jahr-Feier von Ahrweiler im Jahr 1993.