Wirtschaft an Rhein und Ahr : Kreis Ahrweiler steht im Konjunkturbericht der IHK gut da

Kreis Ahrweiler Der spürbare Konjunkturaufschwung an Rhein und Ahr verblüfft die Experten: Der Kreis Ahrweiler macht im Konjunkturbericht der IHK Koblenz eine gute Figur.

Die aktuelle Lage

Der Ausreißer

„Die Konjunktur im Kreis Ahrweiler entwickelt sich erfreulicherweise gegenläufig, sie gewinnt sogar spürbar an Schwung“, ist Greulich mehr als begeistert. Denn eine gute Konjunktur wirkt sich auch auf die Steuereinnahmen der Kommunen aus. So rechnet die Kreisstadt zum Beispiel für 2020 bei der Gewerbesteuer mit einem Plus von 235000 Euro auf insgesamt knapp 10,3 Millionen Euro. „Und das bei eigentlich wenig Gewerbe in der Stadt“, sagt Bürgermeister Guido Orthen. In der Grafschaft geht die Verwaltung um Bürgermeister Achim Juchem davon aus, dass im Jahr 2020 das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen bei 15 Millionen Euro liegen wird. In der Grafschaft liegen aktuell rund 1050 Gewerbeanmeldungen vor. Davon zahlen in der Spitze rund 350 Betriebe auch tatsächlich Gewerbesteuer. „Der IHK-Konjunkturklima-Indikator für den Kreis Ahrweiler steigt von 112 Punkten im Frühsommer auf aktuell 122 Punkte und lässt damit die Entwicklung im IHK-Bezirk Koblenz weit hinter sich zurück“, erklärt Greulich zum Vergleich.